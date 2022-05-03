В Николаеве, где с 12 апреля нет воды, жителям все равно придется заплатить абонплату за водоснабжение.

Об этом сообщил Николаевский водоканал.

Необходимо будет оплатить то количество кубометров, которые было потрачено, и дополнительно за абонентское обслуживание.

Если не установлен прибор учета воды, то будет рассчитана норма водопотребления за период до 12 апреля, и также абонентское обслуживание.

Плата за абонентское обслуживание разная и начисляется на один лицевой счет:

35 грн. 19 коп., если есть только централизованное водоснабжение (при наличии узла коммерческого учета);

19 грн. 04 коп., если есть только централизованное водоснабжение (при отсутствии узла коммерческого учета);

19 грн. 04 коп., если есть только централизованный водоотвод.

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