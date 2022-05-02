Глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким опубликовал видео обстрелов на море.

"Пару часов назад испортили мне всю рыбалку", - прокомментировал видео чиновник.

Что за стрельба произошла на море, Виталий Ким не пояснил.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что сегодня вечером российские войска обстреляли Корабельный район в городе.

Ранее мы писали, что в зоне боевых действий между Николаевщиной и Херсонщиной нарушены интернет-коммуникации.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.