Максимальная торговая надбавка на дизельное топливо и бензин повышена на 40%.

Решение об этом сегодня принял Кабмин ради ликвидации дефицита топлива на заправках.

Исходя из этих цифр, дизельное топливо должно стоить не дороже 40 грн, а бензин – не дороже 36 грн. Это на 2 гривни выше, чем была предельная цена, установленная 22 апреля.

Напомним, в Кабмине говорят, что дефицит горючего исчезнет в течение недели.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что происходит с топливом в Украине.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.