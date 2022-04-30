Цена на газ для населения в Украине заморожена до 1 октября. Это следует из обнародованного сегодня постановления Кабинета министров Украины №489 от 29 апреля.

Этим актом вносятся изменения в "Положение о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов". Тем самым для населения сохранится цена примерно в 8 гривен за кубометр, как и было до начала войны.

Относительно того, что будет с ценой на газ для населения после 1 октября, в правительстве не сообщили.

Фото: Кабінет Міністрів України

Ранее мы писали, что по итогам марта 2022 года в Украине потребительские цены повысились на 4,5%. Стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков в первый месяц весны выросла на 6,2%, одежды и обуви - на 13,0%, жилищно-коммунальных услуг - на 0,5%, услуг здравоохранения - на 5,6%.

Также "Страна" рассказывала, что правительство Украины не станет повышать для населения действующие тарифы на электроэнергию. Это пообещал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.