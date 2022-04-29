Кабмин решил, какие категории внутренних переселенцев будут обеспечены жильем в первую очередь. Список
Кабмин Украины принял решение, что государство будет в первую очередь обеспечивать жильем следующие категории переселенцев:
- многодетные семьи;
- беременные женщины;
- семьи с детьми;
- люди, которые потеряли работоспособность;
- пенсионеры.
"Государство будет выкупать жилье для временного проживания таких семей. Также будем ремонтировать объекты жилищного фонда, чтобы там расселять людей", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Напомним, не дождавшись окончания войны, домой уже вернулись 25% украинских мигрантов и внутренне перемещенных лиц.
Также "Страна" сообщала, что в Министерстве реинтеграции сообщили, что денежную помощь от государства могут получить все жители Донбасса.
Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.
Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.
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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.