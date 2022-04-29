В 2022 году будет временно предоставлено 53 тыс. квартир для 186 тыс. переселенцев, после возвращения людей в свои дома эти квартиры будут предоставлены очередникам на жилье.

Об этом заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сказал в видеообращении.

"В течение этого года мы планируем предоставить более 53 тыс. квартир для 186 тыс. наших переселенцев. Квартиры будут предоставляться с ремонтом и минимальным оснащением техникой и мебелью. Все квартиры будут в государственной собственности. После возвращения людей в свои дома эти квартиры будут предоставляться людям, которые годами стояли в очереди на жилье", - сказал он.

Кроме того, Кабмин определил, кто из переселенцев будет обеспечиваться государством жильем в первую очередь.

Очередность такова:

многодетные семьи;

беременные;

семьи с детьми;

люди, которые потеряли работоспособность;

пенсионеры.

Напомним, не дождавшись окончания войны домой уже вернулись 25% украинских мигрантов и внутренне перемещенных лиц. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные ООН, украинского и иностранных правительств, а также аналитику перемещений украинцев от Vodafone Ukraine.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.