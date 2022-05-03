Президент Хорватии Зоран Миланович пообещал наложить вето на вступление Швеции и Финляндии в НАТО.

Такое заявление он сделал на брифинге 3 мая.

По словам Милановича, он наложит вето на приглашение Швеции и Финляндии на саммите НАТО, если этот вопрос будет подниматься на президентском уровне.

Миланович считает, что сначала необходимо увеличить политические права боснийских хорватов в Боснии и Герцеговине, решить вопросы о вступлении в Евросоюз Албании и Северной Македонии, разобраться с присоединением к шенгенской зоне Болгарии и Румынии, а также решить ситуацию с непризнанным Косово.

Также Миланович опроверг обвинения в поддержке России, заявив, что не связан с русскими, но не боится и русских, и украинцев.

Ранее президент Хорватии уже высказывался против присоединения двух стран Северной Европы к альянсу.

Между тем в США заявили, что поддержат вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Как пишут финские СМИ, Финляндия примет решение о подаче заявки на вступление в НАТО уже совсем скоро - 12 мая.