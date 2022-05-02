Финляндия примет решение о подаче заявки на вступление в НАТО 12 мая, сообщила финская газета Iltalehti со ссылкой на анонимные правительственные источники.

По данным издания, президент Финляндии Саули Ниинисте хочет, чтобы все парламентские группы одновременно узнали его публичную позицию по НАТО.

Дата была назначена на 12 мая, поскольку именно тогда различные парламентские комитеты завершат работу над отчетом о внешней политике и политике безопасности.

В целом решение по заявке Финляндии на членство в НАТО будет приниматься в два этапа. Сначала президент объявит о своей благоприятной позиции по НАТО, а потом парламентские партии поддержат позицию президента.

Напомним, по утверждению британской The Times, Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже этим летом. При этом Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что вопрос о дате возможной заявки на вступление страны в НАТО пока остается открытым, поскольку соответствующее решение должен сначала принять парламент страны.

Также мы писали, что президент Финляндии Саули Ниинисте заявил о поддержке большинством граждан страны вступления в Альянс.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.