В МИД Финляндии и Швеции не подтвердили намерение одновременно присоединиться к НАТО - NYT
Главы МИД Финляндии и Швеции на совместной пресс-конференции воздержались от окончательного заявления о том, что они присоединятся к НАТО или будут действовать одновременно.
Об этом сообщает New York Times.
Министры лишь сделали заявление, что Финляндия и Швеция будут тесно сотрудничать, чтобы решить, вступать ли в НАТО и когда.
"Очень важно, чтобы две страны принимали решения в одном направлении и в одни и те же сроки, уважая при этом независимость друг друга", - заявил журналистам в Хельсинки министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.
Напомним, по утверждению британской The Times, Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже этим летом.
При этом глава МИД Швеции Анн Линде во время выступления в городе Хельсинки в пятницу, 29 апреля, сообщила, что власти Швеции еще не приняли решение по вопросу вступления в состав НАТО.
Также мы писали, что зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия начнёт наращивать группировку войск и вооружений (включая ядерные) на Балтике в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО.