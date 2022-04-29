Главы МИД Финляндии и Швеции на совместной пресс-конференции воздержались от окончательного заявления о том, что они присоединятся к НАТО или будут действовать одновременно.

Об этом сообщает New York Times.

Министры лишь сделали заявление, что Финляндия и Швеция будут тесно сотрудничать, чтобы решить, вступать ли в НАТО и когда.

"Очень важно, чтобы две страны принимали решения в одном направлении и в одни и те же сроки, уважая при этом независимость друг друга", - заявил журналистам в Хельсинки министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

Напомним, по утверждению британской The Times, Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО уже этим летом.

При этом глава МИД Швеции Анн Линде во время выступления в городе Хельсинки в пятницу, 29 апреля, сообщила, что власти Швеции еще не приняли решение по вопросу вступления в состав НАТО.

Также мы писали, что зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Россия начнёт наращивать группировку войск и вооружений (включая ядерные) на Балтике в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО.