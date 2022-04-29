Власти Швеции еще не приняли решение по вопросу вступления в состав НАТО.

Об этом сообщила глава МИД Швеции Анн Линде во время выступления в городе Хельсинки.

Она отметила, что процесс вступления Стокгольма в Североатлантический альянс отличается от процедуры Финляндии.

"В Швеции решение о присоединении к НАТО еще не принято. Обсуждение этого вопроса в парламенте пока продолжается, и процесс присоединения к блоку у нас отличается от финского", - сказала Линде.

Ранее сообщалось, что Швеция и Финляндия намерены одновременно подать заявки на членство в НАТО летом 2022 года.

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Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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