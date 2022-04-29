Соединенные Штаты решительно поддержат заявку Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, если таковая будет подготовлена двумя странами до начала саммита Альянса.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США вопрос о возможности вступления Финляндии и Швеции в НАТО, пишет ТАСС.

"Мы, конечно, ждем выработки решения на этот счет от них. Если они примут такое решение, то мы всячески поддержим его", - сказал госсекретарь США.

Блинкен добавил, что развития событий в этой сфере можно ждать в конце июня, когда состоится очередная встреча Североатлантического альянса на высшем уровне.

"Как вам хорошо известно, близится саммит НАТО. Так что я бы ожидал, что мы услышим больше на эту тему ко времени саммита", - пояснил госсекретарь США.

Саммит НАТО должен пройти 29-30 июня в столице Испании.

Напомним, Финляндия и Швеция намерены подать заявки на вступление в НАТО уже в мае.

Ранее мы писали, что глава МИД Швеции Анна Линде сообщила, что правительство Швеции выступает против референдума о членстве в НАТО.