Разговоры о каких-либо гарантиях безопасности для Швеции и Финляндии от Штатов являются преждевременными.

Об этом заявил представитель Минобороны США на брифинге.

Позиция по Швеции и Финляндии не согласована даже в рамках одного ведомства.

Ранее сегодня помощник американского министра обороны по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила, что власти США полностью поддержат заявку Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, если таковая поступит.

Ранее мы писали, что по данным СМИ, Финляндия примет решение о подаче заявки в НАТО 12 мая.

В то же время министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что вопрос о дате возможной заявки на вступление страны в НАТО пока остается открытым, поскольку соответствующее решение должен сначала принять парламент страны.

Напомним, Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях возможного вступления в НАТО. Кроме того, Медведев заявил, что РФ начнёт наращивать группировку войск и вооружений (включая ядерные) на Балтике в случае вступления вышеупомянутых двух стран в НАТО.