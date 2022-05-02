Новый посол США в Киеве Бриджит Бринк прибудет в Украину сразу же после своего назначения. Американский Сенат должен в ближайшее время рассмотреть этот вопрос.

Об этом на брифинге заявила временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

"Как только Сенат подтвердит ее кандидатуру, она прибудет в Украину. Я думаю, что скоро этот вопрос будет рассматриваться", - рассказала Квин.

Также она сообщила о возобновлении работы посольства США в Украине. По словам дипломата, сотрудники посольства планируют некоторое время ездить из Польши в Украину. Потом останутся во Львове, а уже к концу месяца - вернутся в Киев.

Напомним, у США не было полноценного посла в Украине с 2019 года, когда Дональд Трамп уволил Мари Йованович. Сейчас посольство, эвакуированное из Киева во Львов, а оттуда - в Польшу, работает под руководством временной поверенной в делах США Кристины Квин.

Бриджит Бринк - кадровый дипломат с 25-летним стажем. Она владеет русским языком, изучала словацкий, сербский, грузинский и французский языки. В Госдепе и Совете нацбезопасности занималась Восточной Европой, Балканами и постсоветским пространством. Работала в посольствах США в Узбекистане и Грузии.

До назначения послом США в Украине Бринк была американским послом в Словакии, которая стала первой и единственной страной, передавшей Украине ЗРК С-300 без учета другого вооружения.

Напомним, в Киев вернулись посольства Азербайджана и Нидерландов.

Война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.

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