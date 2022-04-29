В Киев продолжают возвращаться посольства зарубежных стран. Свою работу возобновили посольства Азербайджана и Нидерландов.

"Начиная с 29 апреля 2022 года, посольство Азербайджанской Республики в Украине возобновило свою деятельность в Киеве", - говорится в сообщении дипучреждения.

С 30 апреля Консульский отдел посольства будет работать ежедневно.

А предоставление возможных консульских услуг во временном офисе посольства в городе Львов будет продлено до 6 мая.

Также и МИД Нидерландов сообщили о возобновлении работы в Киеве своего посольства.

При этом консульский отдел посольства остается закрытым, а рекомендация по путешествию в Украину остается "красной".

Ранее в ОПУ сообщили, что в Киев вернулись посольства уже 25 стран. В частности, вернулось британское посольство и посольство Узбекистана.

А вот США пока не ведут подготовку к возобновлению работы своего посольства в Киеве.

Война в Украине продолжается уже 65-й день. Мы следим за главными новостями 29 апреля в обновляемом материале.

Также "Страна" анализировала ситуацию на фронте на 64-й день войны. Генштаб ВСУ сообщил, что противник наращивает темпы наступления, а основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении. В Мариуполе бои шли уже в цехах "Азовстали". Британское издание The Guardian написало, что переломный момент войны в Украине стоит ожидать в мае.

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Подробнее о происходящем на фронте и итогах 64-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.