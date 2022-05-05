ВСУ перешли в контранступление на Харьковском и Изюмском направлениях, где из-за продолжающихся обстрелов находиться на улице без необходимости опасно. Об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил в Facebook по итогам разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

"Проинформировал своего американского коллегу об оперативной обстановке. В частности, о перемещении основных усилий противника на Луганское направление, где в районе Попасной, Кременной и Торского продолжаются ожесточенные бои, а также переход сил обороны Украины в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях", – сообщил Залужный.

Залужный также призвал предоставить Украине ракетные системы залпового огня M142 HIMARS и М270 MLRS.

Что касается Изюмского направления, то украинская сторона ранее о контрнаступлении ВСУ не сообщала. Однако российские телеграм-каналы писали о подготовке украинского наступления на Изюм с запада.

Напомним, 3 мая под Изюмом в наступление шли российские войска, которые продолжали обстреливать Харьков.

Как известно, к северу и к востоку от Харькова за последние недели ВСУ отбили несколько населенных пунктов.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 71-й день. Мы следим за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.