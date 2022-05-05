На границе Украины и Приднестровья - стрельба. Телеканал ТСВ сообщил о стрельбе на украинско-приднестровской границе в районе КПП Кучурган. Другие местные СМИ также пишут об инциденте со стрельбой, ссылаясь на "силовиков".

Однако других подробностей пока нет. Украина ситуацию не комментирует.

Как писала "Страна", в пограничной службе и ВСУ не исключают, что с территории Приднестровья могут нанести удар. По данным Генштаба за 3 мая, российские войска вели наступление под Изюмом и готовились к атаке в Приднестровье.

Впрочем, в Главном управлении разведки Минобороны Украины подчеркивают, что Россия искусственно нагнетает ситуацию в "ПМР", потому что не может добиться заметных успехов в войне против Украины. Поэтому оккупанты пытаются создавать зоны нестабильности вблизи украинской границы и видимость нападения российских и пророссийских вооруженных формирований. Разведка не исключает, что Россия готовит провокации по втягиванию Приднестровья в войну с Украиной на майские праздники. Впрочем, власти Молдовы не видят риска вовлечения Приднестровья в войну.

Также по вопросу Приднестровья высказался и советник главы МВД Виктор Андрусив. Он сожалеет, что Украине нельзя захватить Приднестровье без санкции Молдовы.

Напомним, война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.