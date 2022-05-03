В Приднестровье заявили о новой попытке диверсии, которая должна была вывести из строя местный телецентр
В Приднестровье вновь заявляют о диверсиях. Местный телеканал TCB сообщает, что сегодня ночью с помощью грузового беспилотника с радиоуправляемой бомбой пытались совершить диверсию на телерадиоцентре "Маяк".
По данным СМИ, пытались взорвать здание, где находится охлаждающая система для трансформаторов.
Это бы полностью вывело из строя радиотелецентр.
Публикуются фото дрона и взрывного устройства: канистра с зажигательной смесью и два куска пластида.
Напомним, 26 апреля подорвали вышки радиотелецентра "Маяк" в Приднестровье.
Также неизвестные обстреляли "МГБ" Приднестровья.
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