В Приднестровье вновь заявляют о диверсиях. Местный телеканал TCB сообщает, что сегодня ночью с помощью грузового беспилотника с радиоуправляемой бомбой пытались совершить диверсию на телерадиоцентре "Маяк".

По данным СМИ, пытались взорвать здание, где находится охлаждающая система для трансформаторов.

Это бы полностью вывело из строя радиотелецентр.

Публикуются фото дрона и взрывного устройства: канистра с зажигательной смесью и два куска пластида.

Напомним, 26 апреля подорвали вышки радиотелецентра "Маяк" в Приднестровье.

Также неизвестные обстреляли "МГБ" Приднестровья.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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