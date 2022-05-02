Глава Генштаба РФ Герасимов был под Изюмом, но его там не ранили - The New York Times
Глава Генштаба России Валерий Герасимов, о ранении которого ранее распространились слухи, был под Изюмом, но его там не ранили.
Об этом пишет The New York Times.
По данным двух американских чиновников, с которыми переговорило издание, Украина узнала о визите Герасимова и ударила по позиции, где он до этого находился. Однако начальник генштаба РФ покинул это место ещё до удара.
"Наше рабочее предположение состоит в том, что он был там, поскольку они признают, что не разрешили все свои проблемы", - рассказали американские чиновники NYT.
В США называют прибытие Герасимова на передовую необычным событием.
Ранее о ранении Герасимова сообщали ряд украинских телеграмм-каналов, и экс-глава МВД Арсен Аваков, но официально это не подтверждали.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 68-й день. "Страна" следит за происходящим 2 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 67-го дня войны. Войска РФ стягивали силы под Изюм. В Николаевской области россияне разбомбили сельскохозяйственный склад с удобрениями. Зеленский подтвердил начало эвакуации гражданских с "Азовстали" под эгидой ООН. Неизвестные подорвали железнодорожный мост в Курской области РФ.
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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 67-го дня войны в Украине в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.