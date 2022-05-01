В горах Сочи погиб генеральный директор "Красной Поляны" Андрей Круковский, ему было 37 лет. Об этом сообщает пресс-служба курорта.

Сообщается, что Круковский погиб в результате падения на тропе к Ачипсинской крепости во время горного спуска. Он руководил курортом с 2019.

Напомним, ранее в Москве нашли убитым 51-летнего бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева и двух членов его семьи. Предварительно, своих жену и дочь мог убить сам Аваев, покончивший затем с собой.

Кроме того, мы также писали о том, что бывший топ-менеджер российской газовой компании "Новатэк" Сергей Протосеня и его семья найдены мертвыми в Испании.

Война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

О том, что сейчас происходит с переговорами Украины и России, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.