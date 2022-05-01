СБУ заявила, что ее сотрудники обезвредили вражескую диверсионную группу, которая планировала сбить пассажирский самолет над территорией РФ или Беларуси и обвинить в этом нашу страну.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В атаке на воздушное судно оккупанты намеревались безосновательно обвинить Украину и наших партнеров. Для совершения провокации злоумышленники хотели обстрелять гражданский борт из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК) "Stinger". Чтобы угнать и скрыто вывезти за границу иностранный ПЗРК, представители спецслужб страны-агрессора дали соответствующую задачу своей агентурной группе", - сообщили в Службе безопасности Украины.

Как сообщает СБУ, в состав вражеской ДРГ входило два человека с двойным гражданством и завербованный ими сообщник. Их деятельность координировал россиянин Александр Тютерев, который является кадровым сотрудником главного управления генштаба вооруженных сил РФ, его позывной - "Морпех".

Война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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