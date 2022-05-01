Россия готовила в Одессе провокации и массовые беспорядки в Одессе ко 2 мая, заявляет Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

По его данным, 30 апреля полиция совместно с сотрудниками ГБР "задержали представителей криминалитета и коллаборантов, которые планировали 02.05.2022 организовать в Одессе массовые беспорядки и протесты. Были изъяты оружие, взрывчатка, инструкции для ДРГ".

Спецоперация продолжается.

Напоминаем, с 22 часов 1 мая до 5 часов утра 3 мая в Одессе объявлен "комендантский час".

2 мая в Одессе традиционно проходят мероприятия в память о гибели людей 2 мая 2014 года. Но в этом году на 2 мая целый день будет комендантский час.

Война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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О том, что сейчас происходит с переговорами Украины и России, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.