Полиция Одессы официально объяснила смысл расширенного комендатского часа, который охватит в городе весь день 2 мая. Это связано с годовщиной трагических событий 2 мая 2014 года, когда десятки антимайдановцев погибли в Доме профсоюзов.

"Чтобы обезопасить граждан от коварных провокаций и откровенных преступлений, с 1 по 3 мая в городе будет усилен комендантский час. Он продлится с 22 часов 1 мая до 5 часов утра 3 мая. Просим с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее подготовиться к вынужденным условиям. Нашему родному городу, как никогда, нужно единство. И оно есть. Не дадим врагам и диверсантам разыграть коварные сценарии", - говорится в обращении полиции города к населению.

Ранее мы публиковали правила усиленного комендантского часа. В этот день закроют все вокзалы и автостанции, не будет работать общественный транспорт, а предприятия (кроме критической инфраструктуры) объявят выходной день. Нахождение граждан на улицах без специальных пропусков, а также движение личного автотранспорта во время комендантского часа запрещается. Можно лишь выгуливать домашних животных рядом с домом и при наличии паспорта с пропиской.

Также "Страна" писала, что силы охраны и обороны выполняют плановые артиллерийские стрельбы в районе Одесского залива.