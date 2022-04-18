В Москве погибли экс-вице-президент российского "Газпромбанка" Владислав Аваев, его супруга и дочь. Предварительно считается, что он сам расстрелял семью и покончил с собой.

Об этом пишет "Коммерсантъ".

В полицию обратились родственники семьи, которые долго не могли связаться с Аваевыми, а затем, приехав к ним в квартиру на Университетском проспекте, обнаружили три тела с огнестрельными ранениями из пистолета.

"По результатам осмотра сделан предварительный вывод о том, что все три смертельных выстрела произвел Владислав Аваев. Известный в прошлом банкир и один из членов попечительского совета спортобщества "Динамо" застрелил супругу, а затем дочь, ставшую невольной свидетельницей случившегося. После этого финансист покончил с собой", - пишет издание.

По данным российских СМИ, Аваев якобы узнал, что его жена ждет ребенка от водителя (она находилась на пятом месяце беременности). Это и могло стать причиной расправы.

Следствие склоняется к тому, что мотивы у трагедии бытовые. Дверь была заперта изнутри, следов пребывания в доме иных лиц во время стрельбы не обнаружено.

Напомним, что также сегодня в России умер бывший директор Службы внешней разведки.