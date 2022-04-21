Бывший топ-менеджер российской газовой компании "Новатэк" Сергей Протосеня и его семья найдены мертвыми в Испании. Об этом сообщает местный телеканал Telecinco со ссылкой на данные полиции.

Сообщается, что Протосеня владел состоянием в €400 млн и обычно проживал во Франции, а в Испанию семья прибыла на пасхальные праздники.

По одной из версий, которые рассматривает полиция, миллионер убил жену и дочь и покончил с собой

Отметим, что "Новатек" занимается добычей природного газа, эта компания - вторая в России по объемам добычи. В 2021 году она заняла восьмое место в рейтинге крупнейших частных компаний РФ по версии Forbes.

Напомним, ранее в Москве нашли убитым 51-летнего бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева и двух членов его семьи. Предварительно, своих жену и дочь мог убить сам Аваев, покончивший затем с собой.

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