Несмотря на то, что ВСУ оттеснили российские войска от Харькова, противник продолжает обстрелы города. В течение суток пострадали Пятихатки, поселок Жуковского, районы Салтовка. Сегодня продолжились обстрелы Северной Салтовки.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Он заявил, что противник поражает жилые массивы, из-за чего мирные жители подвергаются опасности.

"Может "прилететь" в любой район, в любой двор, на любую детскую площадку. Поэтому находиться на улицах без необходимости крайне опасно", - заявил Синегубов.

Глава Харьковской ОВА добавил, что войска РФ продолжают обстрел из РСЗО и артиллерии. Уже с утра были обстрелы Северной Салтовки. К счастью, никто не пострадал.

Горячей точкой Харьковщины остается Изюмское направление.

"Там враг постоянно пытается атаковать позиции наших ВСУ в частности, под городом Барвинково, но несет значительные потери. Кроме того, вчера враг пытался атаковать позиции ВСУ по Волчанскому направлению - так же враг потерпел поражение", - пишет Синегубов.

Сейчас весь массив техники РФ идет через Волчанское и Купянское направление в Изюм, чтобы увеличить свое присутствие в Луганской и Донецкой областях, добавил Синегубов.

Ранее сообщалось, что российская армия уничтожила трамвайный парк Харькова.

Также мы писали, что мэр Харькова Терехов объявил об идее усиленного комендантского часа на 8 и 9 мая.

Вместе с тем, в Пентагоне считают, что Россия всё еще вынашивает планы по захвату Харькова.

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