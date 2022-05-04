В Харькове не осталось ни одного уцелевшего трамвая из-за постоянных обстрелов российских войск.

Об этом сообщил в Фейсбук директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью в городском совете Харькова Юрий Сидоренко.

"Трамваев в Харькове больше нет. Уничтожены подстанции, которые обеспечивали их работу. Разрушено депо", - говорится в записи.

Также чиновник предупредил, что метрополитен не заработает еще длительное время.

"...Надо отметить то, что после войны полтора-два месяца уйдет только на подготовку к запуску метрополитена. Скажу и то, что, благодаря "усилиям" оккупантов будут сложности с Салтовской веткой - она поедет намного позже остальных двух", - сообщил чиновник.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.