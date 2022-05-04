В Харькове сегодня под обстрел попал Киевский район, из-за чего произошло несколько пожаров.

Об этом сообщил губернатор области Олег Синегубов.

Загорелись жилые дома, хозяйственные постройки и частные автомобили.

Также продолжаются ожесточенные бои на территории Харьковской области.

"Враг пытается идти в наступление и обстреливает из артиллерии позиции наших защитников. Под обстрелами находятся и мирное популяция. Там, где разрешает ситуация, областные власти проводят организованную эвакуацию", - говорит Синегубов.

Ранее обстрелы в Харькове уничтожили трамвайный парк.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.