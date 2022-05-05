В Минобороны США считают, что российские войска хотят захватить Харьков, который продолжает подвергаться обстрелам с воздуха.

Об этом сообщил на брифинге 4 мая высокопоставленный представитель Пентагона.

"Украинцы до сих пор удерживают Харьков. Они... они никогда его не сдавали. И, как я сказал на днях, мы видели признаки того, что им удалось оттеснить российские войска примерно в 20-30 милях к востоку от города... Россияне не достигли там никакого прогресса", – уточнил американский военный чиновник.

По его словам, Харьков всё еще является целью захватчиков.

"Мы все еще думаем, что россияне хотят захватить Харьков. Я имею в виду, что они не оставили его в покое. И опять же мы много говорили об этом, но если вы просто посмотрите на карту, вы увидите, что это большой промышленный город, расположенный прямо на северо-западном краю Донбасса... Похоже, у россиян все еще есть планы на Харьков. Но они не достигли никакого прогресса", - подчеркнул представитель Пентагона.

Украинские военные оттеснили противника примерно на 40 км от города, однако, по данным военных США, "россияне не оставили его в покое".

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США сообщило, что несмотря на обстрелы железной дороги, Украина все еще может перемещать западное оружие на восток страны.

Напомним, в Харькове из-за обстрелов повреждено уже более 2,5 тысяч жилых домов и 420 админзданий.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.