Городской глава Харькова Игорь Терехов не считает снос памятника маршалу Георгию Жукову окончательным.

Такое мнение он высказал в интервью изданию "Бабель".

"Что касается маршала Жукова, вернемся к этому вопросу после войны… Вы же знаете, что очень много харьковчан не трактовали Жукова как маршала Победы. Но есть разные стороны. И вот я хочу, чтобы приняли решение харьковчане. Путем социологического опроса. После нашей победы понимание очень у многих перевернется. И я хочу, чтобы это было сознательное решение Харькова, а не личное решение мэра города", - сказал мэр.

Терехов добавил, что "не цеплялся и не цепляюсь за советское наследие".

Как писала "Страна", памятник маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Харькове снесли представители полка "Азов" 17 апреля. Местные власти заявили, что не имеют к сносу отношения и демонтаж стал для них неожиданностью. К слову, до войны Терехов выступал за сохранение памятника.

А недавно мэр заявил, что после войны в городе уберут все названия, связанные с Россией.

"После нашей Победы на первой же сессии городского совета я предложу депутатам варианты переименований не только Московского района и Московского проспекта", - сказал он.