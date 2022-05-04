В Харькове на 8 и 9 мая могут усилить комендантский час.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.

По словам градоначальника, такая мера связана с пресечением возможных провокаций.

Напомним, в Одессе на 2 мая ввели круглосуточный комендантский час. Не исключено, что так же поступят и на 9 мая в ряде городов.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.