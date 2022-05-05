Несмотря на массированные обстрелы железной дороги, Украина все еще может перемещать западное оружие с запада на восток.

Об этом со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США сообщает The Washington Post.

Издание пишет, что Кремль наносит удары по инфраструктуре, которая имеет решающее значение для усилий Украины по пополнению своих сил для защиты от вторжения РФ.

"Высокопоставленный представитель министерства обороны США в беседе с журналистами на условиях анонимности в соответствии с основными правилами, установленными Пентагоном, сказал, что Украина все еще может перемещать оружие через страну", - сообщает The Washington Post.

Напомним, вчера в городе Днепр враг ударил ракетой по железнодорожному мосту.

Война в Украине продолжается уже 71-й день. "Страна" следит за происходящим 5 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 70-го дня войны. Войска РФ пытались взломать оборону ВСУ на Донбассе. В Мариуполе противник возобновил наступление на "Азовсталь". Британская разведка заявила, что Россия планирует захватить Краматорск и Северодонецк. А секретарь СНБО Данилов сказал, что война будет длительной.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 70-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.