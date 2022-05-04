В Днепре враг ударил ракетой по железнодорожному мосту. Фото и видео
Мэр Днепра Борис Филатов подтвердил вражеские "прилеты" в центр города.
"Обстрел прямо по центру Днепра. Из укрытий НЕ выходим! Ждём официальной информации от военной администрации", - говорится в сообщении градоначальника.
Гендиректор "Укрзализныци" Александр Камышин сообщил, что ракетный удар наносился по железнодорожной инфраструктуре в Днепре.
По его информации, среди железнодорожников пострадавших нет.
В телеграм-каналах сообщают, что удар был нанесен по железнодорожному мосту.
Советник министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал видео с места попадания ракеты в Днепре, откуда идет густой дым. Ранее власти заявляли о попадании по железнодорожному объекту.
Ранее "Страна" писала, что в российских телеграмм-каналах, связанных с силовиками уже вторую неделю призывают армию РФ наносить удары по мостам через Днепр, чтоб помешать переброске подкреплений, техники и боеприпасов на восточный фронт.
Также мы сообщали, что в сети появился сайт, обещающий падение Крымского моста на 9 мая.
Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.
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