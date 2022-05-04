В сети появилась сайт, который обещает падение Крымского моста через четыре дня и ведет обратный отсчет до этой даты.

Согласно этому "хронометражу", Крымский мост должен "пасть" 9 мая в 10 утра.

"Россияне, переехавшие в Крым после его оккупации в 2014 году, у вас еще есть время покинуть территорию суверенного государства Украина!", - написано в сообщении с ошибкой ("окупации" с одной "к").

У сайта украинский доменный адрес, о своей причастности к его созданию никто не заявлял.

Ранее Зеленский заявил, что победой будет считаться не только вытеснение войск РФ, но и возвращение Крыма.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.