Украина будет считать своей победой в войне восстановление территориальной целостности: вытеснение российских войск до границ, которые были по состоянию на 24 февраля, а после - возвращение Крыма.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на сессии Wall Street Journal CEO Council Summit.

"Восстановить территориальную целостность. Наша задача номер один - это отправить и дожать войска РФ на те территории, где они были до 24 февраля. Мы понимаем, что восстановить территориальную целостность полностью на временного оккупированном полуострове Крым будет сложно и все же, я считаю, что мы сможем потом, показав свою прочность, а мы ее демонстрируем, затем перейти на дипломатический путь, потому что любая война заканчивается дипломатией", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос о том, что в его понимании будет являться победой Украины.

Он выразил уверенность, что Украине удастся вытеснить Россию и все закончится переговорами, однако когда это произойдет - пока не известно.

"Поэтому, я считаю, что нам надо выдержать, выжать благодаря тому или иному оружию, поддержке санкционной, вытеснить Россию максимально с нашей территории. В любом случае все равно закончится тем или иным форматом переговоров. Сколько это будет идти я не могу сказать, здесь у меня гарантий нет", - резюмировал Зеленский.

Напомним, также Зеленский заявил о втором этапе войны в Украине и сказал, что продвижение РФ вперед уже остановлено.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.