Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас находится на новом этапе войны с Россией.

Об этом он сообщил выступая на сессии Wall Street Journal CEO Council Summit.

"Мы сейчас видим, что мы не отступаем. Сегодня это уже новый этап. Где-то мы стоим, какие-то территории заблокированы, там мы ждем соответствующую технику с нашей стороны, чтобы мы могли давить и продвигаться вперед, а на некоторых территориях мы продвигаемся вперед. Поэтому ни шагу назад", - сказал он.

По словам Зеленского, сначала нужно сделать соответствующие шаги, чтобы остановить войну, а затем уже вступит в силу дипломатия.

"Сегодня желательно мы сделали первый этап - остановили Россию, ее продвижение вперед. Мы это сделали. Второй этап - максимально сделать так, чтобы Россия отошла с нашей территории. Сейчас мы находимся во втором этапе", - отметил он.

Уже третьим этапом, по словам Зеленского, будет максимальное восстановление территориальной целостности.

"Там где можно найти те или иные компромиссы, человеческие, благодаря диалогу на словах, а не оружием, там Украина будет это делать, но показывая свою позицию, как равноправный партнер в любом диалоге", - резюмировал Зеленский.

Напомним, война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.