Операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки присоединены к российскому интернету после отключения там украинских каналов связи.

Об этом сообщил советник "главы" Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Ранее в ГУР Минобороны Украины сообщили, что РФ пытается включать захваченные территории юга Украины в состав Крыма и последующей интеграции их в российское экономическое пространство.

Кроме того, в российских СМИ и политкругах начали обсуждать вопрос воссоздания существовавшей при Российской империи "Таврической губернии", включающей Крым и нынешнюю Херсонскую область.

Ранее сообщалось, что РФ отключила Херсонскую область от украинского интернета и перенаправила трафик через свою инфраструктуру.

Кроме того, мы писали, что в Скадовске и некоторых районах Херсона вчера появилась мобильная связь.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.