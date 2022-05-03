Россия разработала план по включению захваченных территорий юга Украины в состав Крыма с последующей интеграции их в российское экономическое пространство.

Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

План, разработанный как минимум до 2030 года, огласил 1 мая советник так называемого "главы" Крыма Олег Крючков.

Сообщается, что ряд частных предприятий Ростовской области уже получил заказ на изготовление печатей и штампов для "администраций" Мариуполя. А в будущем и для Херсона.

В перечень учреждений, которые получат новые "атрибуты", входят учебные заведения, больницы, полиция, ЗАГСы и административные учреждения.

"На заказанных штампах и печатях содержится надпись: Россия, республика Донбасс, Мариуполь, военно-гражданская администрация", - говорится в сообщении.

Ранее в российских СМИ и политкругах уже обсуждался вопрос воссоздания существовавшей при Российской империи "Таврической губернии", включающей Крым и Херсонскую область.

Также РФ отключила Херсонскую область от украинского интернета и перенаправила трафик через свою инфраструктуру.

Война в Украине продолжается уже 69-й день. "Страна" следит за происходящим 3 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 68-го дня войны. Войска РФ пытались вытеснить ВСУ с рубежа Лиман - Северск. Украинские силы уничтожили у острова Змеиный ударами с "Байрактара" два российских патрульных катера. В Украину продолжили поступать западные крупнокалиберные артиллерийские системы. Активизировались разговоры о нефтяном эмбарго против России.

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О том, грозит ли Украине ядерная война и почему все о ней говорят, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.