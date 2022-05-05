США прокомментировали массированные ракетные удары по украинским железным дорогам, нанесенные 3 мая.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил на брифинге 4 мая, что российские силы "пытаются поразить то, что мы оцениваем как критически важные объекты инфраструктуры на западе" Украины, включая "электроэнергию, транспортные узлы и тому подобное".

По словам Кирби, несмотря на эти удары, США по-прежнему могут направлять военную помощь в регион, включая системы вооружения и другие материалы.

США знают, что оружие и другие материалы все еще поступают в Украину, "потому что мы разговариваем с украинцами каждый день", добавил он.

По словам Кирби, министерство обороны США "все еще оценивает, в какой степени" россияне поразили цели вчера.

Ранее "Страна" сообщала, что из-за ракетных ударов в Украине утром 4 мая задерживались более 30 поездов.

Мы также писали, что в Минобороны РФ подтвердили ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре на западе Украины.