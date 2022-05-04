Из-за вчерашних ракетных ударов в Украине утром в среду задерживаются более 30 поездов. Список
Из-за вчерашних ракетных ударов по железнодорожной инфраструктуре десятки поездов до сих пор задерживаются.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Самое большое опоздание у поезда Трускавец-Харьков, который задерживается уже более, чем на 9 часов.
Полный список поездов, которые задерживаются по состоянию на 08:30:
- №22 Трускавец - Харьков (+9:30 ч);
- №3 Львов - Запорожье (+7:43 ч);
- №25 Рахов - Одесса (+5:52 ч);
- №82 Ужгород - Киев (+5:47 ч);
- №13 Киев - Солотвино (+5:41 ч)
- №46 Лозовая - Ужгород (+5:ч);
- №145 Львов - Ужгород (+5:08 ч);
- №81 Киев - Ужгород (+4:13 ч);
- №6 Запорожье - Ивано-Франковск (+3:26 ч);
- №231 Днепр - Львов (+3:17 ч);
- №92 Одесса - Харьков (+3:15 ч);
- №8 Одесса - Харьков (+2:45 ч);
- №88 Ковель - Запорожье (+2:50 ч);
- №38 Запорожье - Киев (+1:44 ч);
- №76 Кривой Рог - Киев (+2:43 ч);
- №120 Львов - Запорожье (+2:38 ч);
- №16 Ивано-Франковск - Харьков (+2:20 ч);
- №149 Полтава - Черновцы (+2:18 ч);
- №49 Киев - Трускавец (+2:18 ч);
- №14 Солотвино - Киев (+2:13 ч);
- №7 Киев - Черновцы (+2:10 ч);
- №42 Львов - Днепр (+2:09 ч);
- №37 Киев - Запорожье (+1:49 ч);
- №91 Киев - Львов (+1:46 ч);
- №59 Киев - Чоп (+1:44 ч);
- №106 Одесса - Киев (+1:29 ч);
- №58 Ворохта - Киев (1:28 ч);
- №17 Харьков - Львов (+1:25 ч);
- №774 Львов - Дарница (ждет отправки, время задержки +7:30 ч);
- №716 Перемишль - Киев (ждет отправки, время задержки +5:30 ч);
- №705 Киев - Перемишль (+6:10 ч)
- №743 Дарница - Львов (ждет отправки, время задержки, +3 ч);
- №710 Львов - Дарница (+5:15 ч).
Скриншот: Facebook/Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia
Напомним, что вчера РФ выпустила 18 ракет по Украине со стороны Каспия. Под цдар попали 8 областей. В результате этого на Закарпатье ракетным ударом повреждена подстанция рядом с ж/д вокзалом в Воловце. Всего глава "Укрзализныци" Александр Камышин заявил о шести ударах по железнодорожным станциям в центре и на западе страны.
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