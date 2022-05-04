Из-за ракетных ударов задерживаются некоторые поезда. Фото: Facebook/Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia

Из-за вчерашних ракетных ударов по железнодорожной инфраструктуре десятки поездов до сих пор задерживаются.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Самое большое опоздание у поезда Трускавец-Харьков, который задерживается уже более, чем на 9 часов.

Полный список поездов, которые задерживаются по состоянию на 08:30:

  • №22 Трускавец - Харьков (+9:30 ч);
  • №3 Львов - Запорожье (+7:43 ч);
  • №25 Рахов - Одесса (+5:52 ч);
  • №82 Ужгород - Киев (+5:47 ч);
  • №13 Киев - Солотвино (+5:41 ч)
  • №46 Лозовая - Ужгород (+5:ч);
  • №145 Львов - Ужгород (+5:08 ч);
  • №81 Киев - Ужгород (+4:13 ч);
  • №6 Запорожье - Ивано-Франковск (+3:26 ч);
  • №231 Днепр - Львов (+3:17 ч);
  • №92 Одесса - Харьков (+3:15 ч);
  • №8 Одесса - Харьков (+2:45 ч);
  • №88 Ковель - Запорожье (+2:50 ч);
  • №38 Запорожье - Киев (+1:44 ч);
  • №76 Кривой Рог - Киев (+2:43 ч);
  • №120 Львов - Запорожье (+2:38 ч);
  • №16 Ивано-Франковск - Харьков (+2:20 ч);
  • №149 Полтава - Черновцы (+2:18 ч);
  • №49 Киев - Трускавец (+2:18 ч);
  • №14 Солотвино - Киев (+2:13 ч);
  • №7 Киев - Черновцы (+2:10 ч);
  • №42 Львов - Днепр (+2:09 ч);
  • №37 Киев - Запорожье (+1:49 ч);
  • №91 Киев - Львов (+1:46 ч);
  • №59 Киев - Чоп (+1:44 ч);
  • №106 Одесса - Киев (+1:29 ч);
  • №58 Ворохта - Киев (1:28 ч);
  • №17 Харьков - Львов (+1:25 ч);
  • №774 Львов - Дарница (ждет отправки, время задержки +7:30 ч);
  • №716 Перемишль - Киев (ждет отправки, время задержки +5:30 ч);
  • №705 Киев - Перемишль (+6:10 ч)
  • №743 Дарница - Львов (ждет отправки, время задержки, +3 ч);
  • №710 Львов - Дарница (+5:15 ч).

Задержка поездов 4 мая расписание

Скриншот: Facebook/Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia

Напомним, что вчера РФ выпустила 18 ракет по Украине со стороны Каспия. Под цдар попали 8 областей. В результате этого на Закарпатье ракетным ударом повреждена подстанция рядом с ж/д вокзалом в Воловце. Всего глава "Укрзализныци" Александр Камышин заявил о шести ударах по железнодорожным станциям в центре и на западе страны.

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Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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