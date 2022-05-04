В результате российских ракетных обстрелов Львовской области 3 мая два человека получили ранения. Произошла задержка движения поездов и обесточена часть населенных пунктов.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий на брифинге.

"ПВО засекла шесть ракет, две из них были сбиты, три попали в электрические подстанции железной дороги, одна из них летела во Львовскую область, далее в Закарпатскую область, также в подстанцию ​​железной дороги. Это был целенаправленный удар по цепочкам поставок, в том числе гуманитарной помощи, на восток", - рассказал Козицкий.

По его словам, на данный момент есть информация о двух людях, пострадавших от обстрелов. Задержки на железной дороге устраняются.

"Если брать составляющую поставок электроэнергии, то удары были критическими для тяговых подстанций железной дороги. На данный момент есть задержка движения поездов. Но мы частично ее устранили. Сейчас имеем задержку, но поставки будут возобновляться", - добавил Максим Козицкий.

Напомним, вчера РФ выпустила 18 ракет по Украине со стороны Каспия, под удар попали 8 областей.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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