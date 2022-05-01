Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о том, что в городе остановилась промышленность, почти не работает сфера обслуживания и бизнес замер.

Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.

"Десятки тысяч харьковчан остались без возможности трудиться, зарабатывать и кормить свои семьи. Не работают наши промышленные предприятия, несколько крупнейших рынков города Харькова уничтожены, сфера обслуживания почти не работает, строительный бизнес остановился, город замер", - сказал мэр.

Он добавил, что после победы промышленность, IT-индустрия и строительство станет локомотивом экономического возрождения города. Также Терехов заявил, что в городе уже понимают, что и как будут восстанавливать.

Уже сейчас в городе начинает возрождаться нормальная жизнь. Мэр рассказал, что в городе заработал один ЗАГС, который будет обслуживать всех жителей Харькова, но пока только во вторник и в пятницу.

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