В связи с интенсивными обстрелами харьковской Салтовки жителей северных и восточных районов города призывают без необходимости не выходить из укрытий в течение дня.

Об этом пишет глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Даже при отсутствии воздушной тревоги. Будьте бдительны, безопасность – прежде всего", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на субботу, 30 апреля, российско-оккупационные войска обстреляли в Харькове городскую больницу и жилые дома, об этом сообщала пресс-служба ГСЧС.

Война в Украине продолжается уже 67-й день. Мы следим за происходящим 1 мая в обновляемом материале.

"Страна" подводила итоги 66-го дня войны. От Изюма российские войска продолжали наступать на Барвинково и Славянск. В Мариуполе впервые удалось вывезти часть людей с завода "Азовсталь", это 20-25 человек, включая женщин и детей. Киев получил от Норвегии зенитно-ракетные комплексы "Мистраль", а Дания приняла решение о передаче Украине 25 бронетранспортеров Piranha III.

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О том, что сейчас происходит с переговорами Украины и России, в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.