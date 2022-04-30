В ночь на субботу, 30 апреля, российско-оккупационные войска обстреляли в Харькове городскую больницу и жилые дома. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Сегодня ночью, 30 апреля, враг произвел очередной обстрел по жилым кварталам, больнице и промышленной зоне Немышлянского района города Харьков. В результате вражеской атаки произошло возгорание двух жилых девятиэтажек", - говорится в сообщении.

Также спасатели уточнили, что в результате обстрела пострадал владелец одной из квартир. Его пришлось госпитализировать.

Война в Украине продолжается уже 66-й день. Следим за главными новостями 30 апреля в онлайне.

"Страна" уже подвела итоги 65-го дня войны. Впервые за долгое время противник обстрелял Киев — ракета попала в жилой дом.

Связано это с тем, что РФ наращивает усилия по уничтожению инфраструктуры — как военной, так и гражданской. Главным образом с целью лишить Украину оружия или путей его доставки. Это сегодня главный нерв противостояния. Массовые поставки вооружений, одобренные в США принятием закона о ленд-лизе, создают угрозу для российских войск

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о происходящем на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.