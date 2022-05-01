Пару львов, которых эвакуировали две недели назад из Харьковского Экопарка в Одессу, приходят в себя после обстрелов.

Об этом рассказал директор одесского зоопарка Игорь Биляков в интервью "Суспільне".

"Они отходят очень быстро. Когда они приехали, то были в очень плохом психологическом состоянии" , - объяснил Биляков, добавив, что львы воспринимают публику как успокаивающее.

"Это зоопарковые звери, они привыкли к людям. Для них отсутствие людей, скорее, будет большим стрессом", - рассказал директор зоопарка.

Он также рассказал, что в Одессе львам дали новые имена - Муфаса и Нола.

Фото: Одесский зоопарк

Напомним, что в начале апреля основатель харьковского Экопарка Александр Фельдман обратился к зоозащитникам с просьбой помочь эвакуировать животных из зоны боевых действий, иначе бы их пришлось усыпить.

Оттуда уже эвакуировали не только больших кошачьих хищников, но и уникальную семью тапиров, а также краснокнижных стокилограммовых черепах.

Также "Страна" рассказывала, что в Киеве показали, как живут звери закрытого пока из-за войны столичного зоопарка.