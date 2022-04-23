В Киеве показали, как живут звери закрытого пока из-за войны столичного зоопарка.

Снимки опубликовал Фейсбук Киевского горсовета.

Как сказано в комментарии к фото, слон Хорас уже привык следовать в укрытие, когда слышит сигнал воздушной тревоги.

Зебры, не выходившие на открытое пространство 23 дня из-за взрывов, уже свободно гуляют, а тигрица Далила приходит в себя после переезда из Харькова.

Пернатым и водоплавающим созданы все необходимые условия.

Хорошо себя чувствуют и человекообразные приматы.

Посетителей в зверинец пока не пускают, но зоопарк можно поддержать, купив в интернете электронный билет.

Ранее мы писали, что из Харькова эвакуировали уникальную семью тапиров.

Также "Страна" сообщала, что под Киевом спасли оленя с ожогами, полученными из-за обстрелов.

Война в Украине продолжается уже 59-й день. "Страна" следит за происходящим 23 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 58-й день войны. СМИ сообщали о дефиците снарядов у ВСУ, эту проблему решает Запад, между Украиной и РФ шли переговоры, в том числе по вопросам послевоенных границ, а Россия заявила, что началась "вторая фаза спецоперации", целью которой станет захват Донбасса, а затем бросок из Херсонской области на Приднестровье.

Также "Страна" выясняла, что пишут в западных СМИ о битве за Донбасс.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно.Понятно" рассказывает, что означают озвученные Россией планы по наступлению на юге Украины к Приднестровью.