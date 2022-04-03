Под Киевом в закрытом приюте погибли больше 300 собак. Скриншот с Facebook UAnimals

В приюте для животных в Бородянке Киевской области погибли 335 собак. Животные были закрыты в вольерах без еды и воды больше месяца.

Об этом сообщает общественная организация по правам животных UAnimals в Facebook.

По их информации, животные просидели в клетках с самого начала войны, где они остались из-за оккупации поселка россиянами.

Ужасную картину массовой смерти животных только сейчас застали волонтеры, которые пришли в приют сразу после освобождения Бородянки. Но погибли не все.

"К счастью, часть собак выжила, хоть и находится в тяжелом состоянии. Сегодня волонтеры отправились в приют, чтобы забрать самых тяжелых собак, а также накормить остальных выживших. В общей сложности из 485 выжило всего 150. 27 животных в тяжелом состоянии вывезли на лечение в частные клиники", - сообщили зоозащитники.

В UAnimals пообещали перечислить 50 тысяч гривен вознаграждения за спасение животных из Бородянского приюта.

Скриншот из Facebook-страницы UAnimals.

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