В Харьковской области работники прокуратуры сообщили о подозрении священнослужителю в оправдывании агрессии Российской Федерации в отношении Украины.

Об этом пишет в Telegram Офис генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры священнослужителю сообщено о подозрении по факту оправдания, признании правомерным и отрицания вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины (ч. 1 ст. 436-2 УК Украины)", - говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, служитель храма в Дергачевском районе распространял в социальной сети материалы, оправдывающие вооруженную агрессию РФ.

В Офисе генпрокурора добавили, что продолжается работа по выявлению и документированию деятельности лиц, причастных к распространению в социальных сетях материалов с отрицанием вооруженной агрессии РФ и ее оправдания. Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следователи Управления СБУ в Харьковской области.

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