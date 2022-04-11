Контрразведка СБУ заявляет, что задержала агента российских спецслужб, ранее работавшего в Администрации президента Украины во времена Порошенко.

Он признается, что с 2014 г. работал на Главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ. Был завербован после того, как уехал из Донецкой области в Белгород.

Российские кураторы выбрали ему псевдоним "Регин" и поставили задачу - получить секретную информацию государственного уровня.

Для этого даже помогали ему делать карьеру в украинских органах власти. В частности, агент работал в суде, впоследствии в одном из Департаментов Администрации бывшего президента (имеется в виду АП во времена Порошенко, по данным источников "Страны"), а затем служил в армии.

Он также собирал компрометирующие данные о разных чиновниках. А с началом широкомасштабного вторжения в Украину - информацию о силовиках, оружии и военной технике.

Напомним, в Украине открыли более 600 уголовных дел за коллаборационизм. В том числе против Кивы, депутатов и мэров.

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Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

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