Утром в среду, 4 мая, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что противник не прекращает ведение наступательных действий на востоке. Также в целях разрушения транспортной инфраструктуры Украины враг нанес ракетные удары по объектам на территории Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Винницкой, Киевской, Закарпатской, Одесской и Донецкой областей.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

По информации Генштаба, с целью проверки готовности к выполнению задач по назначению один ракетный дивизион из состава 465-й ракетной бригады вооруженных сил республики Беларусь осуществляет перемещение с пункта постоянной дислокации в район назначения.

Также Генштаб сообщает, что на Слобожанском направлении враг обстреливал город Харьков и населенный пункт Протопоповка из артиллерии и минометов. Провел воздушную разведку в районе населённых пунктов Кутузовка и Александровка Барвинковского района Харьковской области. Противник пытался вести наступательные действия в направлении населенного пункта Довгенькое, успеха не имел.

На Донецком и Таврическом направлениях российские войска производят обстрелы подразделений ВСУ с целью сковывания их действий, сообщает Генштаб.

На Лиманском направлении противник ведет наступление в направлении населенного пункта Шандриголово, боевые действия продолжаются. Враг усиливает группировку войск и активизировал ведение воздушной разведки. Противники совершали штурмовые действия в районе Попасной, боевые действия продолжаются.

В Мариуполе российские силы, по данным Генштаба, продолжают наносить авиационные удары и производят огненное поражение наших позиций в районе "Азовстали".

На Запорожском направлении враг проводил штурмовые действия в направлении населенного пункта Орехов, успеха не имел, пишет Генштаб.

Сообщается, что на Южнобугском направлении с целью уничтожения фортификационного оборудования наших позиций враг применял артиллерию, реактивные системы залпового огня, вооружение танков вдоль всей линии столкновения. Активизировались боевые действия в районе населенного пункта Томина Балка.

По информации Генштаба ВСУ, за предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск поражено семь БПЛА и 8 крылатых ракет противника, данные уточняются.

"На территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты 12 атак врага, уничтожены 6 танков, 5 артиллерийских систем (три из них – реактивные системы залпового огня), 15 единиц боевой бронированной техники и 9 единиц автомобильной техники противника", - сообщает Генштаб.

Война в Украине продолжается уже 70-й день. "Страна" следит за происходящим 4 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 69-го дня войны. РФ пыталась наступать от Изюма на юг и юго-запад, шли бои вблизи города Лиман Донецкой области, в "Азове" заявили о новом штурме завода "Азовсталь". В Украине резко усилилась риторика о том, что Россия будет побеждена в этой войне и что будет не мирный договор, а капитуляция РФ. Рада разрешила теробороне выполнять задачи в районах военных действий.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 69-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.