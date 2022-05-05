Подготовка переговоров Владимира Зеленского и Владимира Путина стала на паузу после приезда в Киев премьера Британии Бориса Джонсона в начале апреля.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.

По данным издания, российская сторона "была практически готова" к встрече президентов Украины и РФ.

Однако в апреле ситуация изменилась. Во-первых, стало известно о массовых убийствах в Буче и о гибели тысяч мирных жителей в Мариуполе.

Во-вторых в Киев приехал Джонсон и привёз Зеленскому два месседжа.

Первый о том, что Путин - военный преступник, его нужно дожимать, а не договариваться с ним.

И второй - если Украина готова с ним подписывать какие-либо соглашения о гарантиях, то они (вероятно, Запад - Ред.) - нет.

Такая позиция Джонсона засвидетельствовала: коллективный Запад, который еще в феврале предлагал Зеленскому сдаться и убегать, теперь почувствовал, что Путин на самом деле совсем не так всесилен, каким его себе представляли, и что именно сейчас появился шанс его дожимать.

Через три дня после того, как Джонсон уехал обратно в Великобританию, Путин вышел к публике и заявил, что переговоры с Украиной "зашли в тупик".

А еще через три дня в Киев снова приехал Роман Абрамович, и президент Зеленский официально заявил, что договоров по безопасности с Россией может быть два: один будет касаться собственно сосуществования Украины с РФ, второй - исключительно гарантий безопасности, потому что не все "видят себя за одним столом с РФ".

После этого, по словам источников УП, двусторонний переговорный процесс встал на паузу.

Отметим, что ранее уже высказывалось предположение, что ужесточение позиции украинской власти на переговорах с Россией связано в том числе и с позицией Запада, который настроен не на заключение мирного соглашения с Путиным, а на его максимальное ослабление. Что подразумевает продолжение войны и нанесение большого урона российской армии.

Хотя пока непонятно, насколько долго будет готов сам Зеленский держаться этой линии, с учётом того, что разрушительная война идёт на территории Украины и страна несёт большие человеческие и экономические потери.

Подробно мы об этом писали в отдельном материале.

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